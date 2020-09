“Buongiorno da Mondello, non ce n’è Coviddi”. Angela Chianello sbarca su Instagram. Se non è il personaggio italiano dell’estate 2020, poco ci manca. Diventata famosa grazie alla trasmissione televisiva “Live Non è la D’Urso” con la celebre frase pronunciata a Mondello, “Non ce n’è Coviddi”, ora sbarca sui social.

La nostra amica Angela, palermitana, è diventata una vera e propria icona del web in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid. Dopo un’intervista di Direttasicilia.it, Angela è stata nuovamente intervistata da Barbara D’Urso. Nessuno poteva immaginare che di lì a poco sarebbe diventata una vera e propria star dei social. Da Facebook, a Instagram, a TikTok, non c’è nessun italiano che non abbia pronunciato la frase di Angela Chianello.

Chissà se la vedremo di nuovo in TV Angela Chianello, magari come ospite nella trasmissione di Canale 5 che l’ha portata al successo.

Nelle scorse settimane la donna ha annunciato comunque che proseguirà le sue azioni legali contro coloro che l’hanno presa di mira con offese, minacce e telefonate anonime. Lo farà per il bene dei suoi familiari.

Intanto Angela Chianello apre il suo account Instagram e le sorprese di certo, non sono certo finite qui. Alle 16 del 6 settembre la palermitana aveva circa 40 mila followers, che stanno aumentando di minuto in minuto.

Alcuni utenti nel frattempo stanno già richiedendo che la signora di “Buongiorno da Mondello” entri a far parte del cast del Grande Fratello Vip, mentre tanti altri attendono con ansia di rivederla sul piccolo schermo, certi che adesso Angela diventerà una vera star del web.