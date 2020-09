Boom di positivi in Sicilia: +114 in un giorno

Se non è boom, poco ci manca. In Sicilia sono 114 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ben 34 in più rispetto a quelli indicati ieri dal Bollettino del Ministero della Salute. Sono 10 i migranti tra i 114 nuovi positivi.

Salgono a 88 le persone ricoverate in ospedale per Covid-19 e 12 sono in terapia intensiva (+1). Ora in tutto sono 100 per persone in ospedale.

Salgono a 1243 le persone in isolamento domiciliare e 4.679 sono i casi confermati sull’isola dall’inizio dell’epidemia.

In tutta Italia sono 1.695 i nuovi positivi e sale il numero di decessi: sono 16 rispetto a ieri (+5), portando il totale a 35.534.

A Palermo sono in aumento i casi tanto che negli ospedali i reparti sono pieni di pazienti. Al Cervello e al Civico sono arrivati diversi pazienti, poi risultati positivi. Tre di essi accusavano i sintomi di una polmonite.