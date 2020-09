Bollettino con 78 positivi, nel Palermitano i casi di moltiplicano

In Sicilia aumentano i casi di Coronavirus. Sono 78 i nuovi positivi registrati da ieri e aumentano anche i ricoveri nelle terapie intensive. Un quadro prooccupante specialmente a Palermo dove oggi sono stati riscontrati casi all’interno di una clinica.

Guardando al bollettino odierno, sono sono 87 i ricoverati in Sicila. Casi che portano a 1284 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1186 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

In 24 ore sono stati eseguiti 4241 tamponi che portano il totale a 365.207. Non ci sono vittime.

Tra i 78 nuovi positivi di oggi ci sono sei migranti, quattro a Pozzallo e due a Siracusa. Nelle province 21 positivi sono a Catania, 12 ad Agrigento e 12 a Messina, 10 a Palermo, 9 a Trapani e 9 a Ragusa e 2 a Enna. I guariti sono 46.

A preoccupare sono i nuovi casi riscontrati oggi a Palermo. Due all’interno della clinica Pasqualino Noto. Qui sono risultati positivi al Coronavirus due dipendenti, una infermiera e una operatrice sanitaria. Il direttore sanitario della casa di cura palermitana ha disposto la chiusura precauzionale e ha viatato ingressi e ricoveri. Intanto l’Asp ha avviato lo screening su tutti i dipendenti e sulle persone entrate in contatto con le sue persone positive.

Paura contagi anche alla Rap, la società che si occupa di gestione dei rifiuti a Palermo. Sono infatti saliti a 4 i positivi dopo il caso scoperto ieri. Lo ha confermato questo pomeriggio il presidente della societa partecipata Norata.

Intanto il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cervello è colmo di nuovi pazienti. L’ospedale sta allargando i reparti in previsione di altri pazienti in arrivo che vengono dirottati anche al Civico.