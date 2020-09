A Palermo due casi di Covid-19 in clinica, infermiera e operatrice in quarantena

All’interno di una clinica di Palermo sono stati riscontrati due nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di un’infermiere e di una operatrice socio sanitaria che lavorano alla clinica Pasqualino Noto di Palermo. Due impiegati delle clinica Noto a Palermo sono risultate positive al dopo essere stati sottoposte al tampone.

Le due dipendenti della casa di cura Pasqualino Noto si trovano in quarantena a casa.

Una delle due donne avrebbe contratto il contagio dopo essere entrata a contatto con altri casi, rivelatisi poi sospetti, all’esterno della struttura. Dopo essere risultata positiva, il direttore sanitario Giovanni Centineo, ha ordinato il blocco dei ricoveri e l’accesso alla struttura. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti i dipendenti e una donna è già risultata positiva. L’Asp di Palermo è stata informata e sono in corso ulteriori verifiche sui familiari e sulle persone entrate in contatto con le due dipendenti.

Dice Giovanni Centineo direttore sanitario della struttura: «Di conseguenza in maniera precauzionale abbiamo bloccato i ricoveri ed ogni tipo di accesso alla struttura. Si stanno definendo gli ultimi tamponi. Di quanto sopra è stato informato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Palermo».

Ieri, invece, nel reparto di Neurologia è stato trovato positivo al Covid-19 unoaziente ricoverato da circa un mese. I promo tamponi e la tac ai polmoni avevano dato esito negativo ma il paziente è risultato positivo al quarto test. Il paziente è stato portato, dopo l’esito positivo del tampone, all’ospedale Cervello nell’area Covid del reparto di Malattie infettive. Ora si sta cercando di contenere un possibile nuovo focolaio tanto che imedici, infermieri e pazienti stanno facendo i tamponi.

Ma non è tutto perchè due dipendenti della Rap di Palermo sono risultati positivi al Coronavirus. Ieri era stata diffusa dall’azienda la notizia di un dipendente positivo. Nella tarda serata di ieri si è appreso che i dipendenti positivi al Covid19 sono in realtà due. Il primo positivo è un dipendente che lavora in un autoparco, il secondo avrebbe avuto contatti con il primo dipendente.