Sei casi di Covid-19 tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, scatta il piano dell’Asp

Ancora casi di Coronavirus in provincia di Palermo. Ieri sono stati confermati dai rispettivi sindaci di Belmonte Mezzagno e Misilmeri 6 casi di persone risultate positive.

A Belmonte Mezzagno il sindaco Salvo Pizzo ha comunicato la notizia alla cittadinanza riferendo che cinque persone in città sono positive al tampone. I positivi sono stati posti a isolamento domiciliare dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo, con loro anche chi ha avuto contatti diretti con i nuovi positivi. Si attendono inoltre i risultati dei test eseguiti su altri cittadini.

“La situazione è sotto controllo ma in evoluzione- ha detto su Facebook il sindaco di Belmonte Salvo Pizzo- invito tutti gli esercizi commerciali a far rispettare le misure di precauzione all’interno dei propri negozi, ed esorto tutti ad essere prudenti ed evitare assembramenti”.

A Misilmeri, Comune vicino a Belmonte Mezzagno, il sindaco Rosalia Stadarelli, ieri ha dato la notizia che riguarda una persona rientrata dall’estero. Si tratta di un uomo rientrato in Francia dove vive e lavora. Rientrato dall’Italia, si era sottoposto ai controlli precauzionali e dopo il tampone è risultato positivo.

Una volta giunta la conferma della positività, l’amministrazione comunale e l’Asp di Palermo stanno collaborando, già dalla giornata di ieri nella procedura di mappatura dei contatti avuti a Misilmeri dall’uomo. È stata avviata la procedura di accertamento attraverso il tampone rinofaringeo. Alcuni tamponi sono già stati effettuati questo pomeriggio e in giornata dovrebbero arrivare i risultati.

“Abbiamo appreso che a un nostro concittadino rientrato in Francia, dopo aver trascorso a Misilmeri tutto il periodo estivo, è stato effettuato il tampone prima di essere immesso sul posto di lavoro, l’esito è positivo- dice Rosalia Stadarelli, sindaco di Misilmeri– si è proceduto in breve tempo alla mappatura dei contatti avuti dallo stesso a Misilmeri, per questi si sta già provvedendo ad effettuare il tampone”.

Anche a Monreale una donna è risultata positiva al Covid-19 in questi giorni. Si tratta di una donna incinta andata in ospedale per una visita e risultata positiva al tampone di routine. Le sue condizioni di salute sono buone.