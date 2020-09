Intera famiglia positiva nel Palermitano, l’annuncio del sindaco

Ancora nuovi contagi in provincia di Palermo dove è risultata positiva un intero nucleo familiare. Lo ha confermato il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo tramite un post pubblicato su Facebook.

Le stesse persone positive hanno rivelato via facebook la loro identità.

In tutto sono risultate positive quattro persone, due adulti di quarant’anni e i due figli. Stanno bene e l’Asp ha avviato il protocollo che prevede il tampone a tutte le persone entrate in contatto con la famiglia.

“Abbiamo attivato tutte le procedure di rito con l’Asp per il tracciamento dei contatti come da normative vigenti – ha fatto sarete l’uomo risultato positivo su Facebook -. Vi chiediamo un pò di rispetto per il momento difficile che stiamo attraversando e di rispettare tutte le normative anti-Covid-19, in primis l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale. Un ringraziamento al Sindaco Giangiacomo Palazzolo per la vicinanza mostrata”.

E il sindaco di Cinisi ha confermato I casi. “ho ricevuto comunicazione dell’ASP con la quale si informa che un intero nucleo familiare di 4 persone è risultato positivo al Covid 19.

I nostri compaesani stanno bene e sono in isolamento presso la propria abitazione ed è stato avviato il ‘tracciamento contatti’ per le persone con cui sono state a stretto contatto . A loro il mio augurio di una rapida guarigione”.