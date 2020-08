Monreale, donna incinta positiva al Coronavirus e due parenti ancora in isolamento

Una donna incinta è risultata positiva al Coronavirus a Monreale. Ora si attende l’esito dei tamponi anche per altri due parenti.

La donna era risultata positiva al Covid-19 nel corso di una visita legata al suo stato interessante. Prima di accedere all’ospedale, a Palermo, è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Le sue condizioni di salute non sono comunque preoccupanti.

Tutti i familiari che sono entrati in contatto con la donna, residente a Pioppo, frazione di Monreale, sono stato sottoposti al tampone ma nessuno ad oggi è risultato positivo anche se si attende ancora l’esito dei test sulla madre e sul marito.

La notizia del nuovo caso di Coronavirus a Monreale era stata confermata dal sindaco Alberto Arcidiacono che aveva anche sospeso gli spettacoli estivi in programma in questi giorni. Il sindaco aveva raccomandato alla popolazione di non creare allarmismi e di continuare a rispettare le prescrizioni anti Covid in vigore.