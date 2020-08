Decine di incendi nel Palermitano, a Corleone fienile in fiamme

Brucia la provincia di Palermo dove si sono registrati decine di incendi.

Il grande caldo di queste ore e il vento favoriscono lo sviluppo di roghi. E se ne contano una decina solo in provincia di Palermo.

Incendi lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’altezza della stazione di servizio Caracoli nord. Qui le fiamme che hanno divorato ettari di vegetazione nella zona di Termini Imerese. Le squadre dei vigili del fuoco e della forestale, con il supporto dei canadair, sono state impegnate già dalle prime ore del mattino con le fiamme che hanno colpito vicino la zona industriale e monte San Calogero.

Squadre antincendio anche a Poggio San Francesco, tra Giacalone e Monreale, e a Bagheria. A Corleone, invece, andato a fuoco un fienile. Diversi anche gli incendi nelle zone periferiche di Palermo. Allo Zen, dove gli uomini del 115 hanno spento diversi roghi di rifiuti.

Per tutta la giornata resta alta l’allerta incendi in provincia di Palermo. Ieri il dipartimento di Protezione civile regionale aveva diramato un bollettino di allerta per possibili ondate di calore e di rischio elevato incendi.