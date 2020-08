Confermato il caso di Covid-19 a Monreale: donna ricoverata in ospedale

A Monreale è stato confermato il secondo caso di positività al Coronavirus. A risultare positiva al Covid-19 è una donna residente a Pioppo, frazione di Monreale.

La donna, di cui non è stata fornita l’età né il nome per questioni di privacy, è risultata positiva dopo essere stata sottoposta al tampone nelle more di un ricovero in un ospedale di Palermo. La signora, da quanto apprende DirettaSicilia, sta bene e non presenta particolari sintomi. Avrebbe solo accusato una piccola eruzione cutanea.

La donna è ricoverata in ospedale in isolamento.

Questa mattina il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, aveva comunicato alla cittadinanza la presenza di un caso sospetto nella città normanna. Il sindaco adesso è in attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’Asp di Palermo. Le autorità sanitarie, intanto, hanno già avviato le attività previste dal protocollo sanitario. Tutte le persone entrate in contatto con la paziente saranno sottoposte al tampone.

È il secondo caso di positività a Monreale. Il primo ha riguardato, nel corso del lockdown, una donna in servizio in una struttura ospedaliera della provincia di Palermo residente a San Martino delle Scale.