Arriva a Palermo positiva al Covid, turista spagnola in quarantena

Una turista proveniente dalla Spagna è stata controllata all’aeroporto di Palermo, risultando positiva al Coronavirus. La scoperta è avvenuta nel corso dei controlli sui turisti che arrivano da Spagna, Croazia e Malta e Grecia.

I turisti vengono sottoposti al tampone all’interno dell’aeroporto di Punta Raisi. La donna, una turista spagnola, è risultata positiva. Adesso è stata rintracciata e tutte le persone che hanno avuto contatti con lei, compresi i passeggeri del volo, saranno anch’essi sottoposti al test.

La donna è una delle 33 persone risultate positive nei controlli della regione. Sono 33 infatti i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 69 i ricoverati perchè altri 59 sono in regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia con un incremento dei ricoveri non gravi di sei nuovi casi.