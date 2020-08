Ordinanza “anti Migranti” di Musumeci fermata dal Governo Conte

Il Governo Conte stoppa sul nascere l’ordinanza anti migranti del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmata ieri. “La posizione del Governo è che la materia è di competenza statale”. Così il ministero dell’Interno risponde al documento che prevede la chiusura dei centri di accoglienza, firmato dal presidente della Regione.

Si creano due fronti in Sicila. Da un lato la destra accoglie con favore l’iniziativa di Musumeci. Dall’altro lato c’è una sinistra critica che ritiene una scelta populista la firma all’ordinanza anti migranti che prevede lo sgombero degli Hotspot entro le 24 di domani.

“L’ordinanza di Musumeci – precisa il ministero guidato da Luciana Lamorgese – non ha alcun valore”. La risposta non ha tono polemico e il Viminale precisa che quello della Sicilia è un tema caldo per il Governo. Nessuno al Governo nasconde che la situazione della Sicilia è molto pesante e che la pressione è molto forte. Si sta facendo di tutto, sottolineano, per alleggerire la tensione sulla Sicilia.

Intanto il Viminale studia altre soluzioni. La nave Aurelia sta tornando a Lampedusa e si stanno facendo dei trasferimenti di migranti dall’hotspot dell’isola che è il più problematico di tutti.

Secondo Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Partito democratico, l’ordinanza di Musumeci è “Confusionaria, tecnicamente fragile, contraddittoria, ineseguibile, illegittima e palesemente in contrasto con diverse norme di rango superiore”, sostiene Carmelo Miceli. “Se il Covid è tornato a girare in Sicilia è solo perché Musumeci, dopo avere fatto lo sceriffo per i mesi del lockdown, ha lasciato che l’estate isolana fosse senza regole”.

Miceli chiederà al Viminale di impugnate il documento di Musumeci.

E conclude: “Chiederò al ministero dell’Interno di impugnare immediatamente questa ordinanza bestiale che infange il buon nome di tutti i siciliani e pretenderò – assicura – che, questa sciagura di presidente, Musumeci, sia chiamato a risponderne per i danni che la sua azione squallida sta creando all’immagine della Sicilia e dei siciliani”.

“Illegittima – tuona il deputato dem Matteo Orfini – e spero che il governo la impugni. Se Musumeci non è in grado di gestire la sua Regione, si dimetta invece di inventarsi un capro espiatorio al giorno per giustificare la propria inadeguatezza”.

“L’ordinanza è comprensibile – twitta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera – il governo ha completamente ignorato l’emergenza immigrazione, ha messo la testa sotto la sabbia e portato all’esasperazione un’intera comunità. Che fine hanno fatto i proclami di Conte?”.