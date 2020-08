Il funerale del piccolo Evan ucciso di botte a 21 mesi

Sarà celebrato oggi il funerale del piccolo Evan Giulio Lo Piccolo, morto a soli 21 mesi di vita. Portato via dalle presunte violenze del compagno della madre.

Il corpicino del bambino è stato sottoposto ad autopsia. La causa della morte è riconducibile ad un grave trauma cranico. Una conferma, visto che il piccolo era arrivato all’ospedale Maggiore di Modoca con diverse ferite e lesioni in tutto il corpo riconducibili a percosse. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Nonostante le cure dei sanitari Evan è morto.

LEGGI QUI: Evan Giulio Lo Piccolo ucciso di botte a 21 mesi:

Dopo l’autopsia, il Gip ha disposto la restituzione del corpicino ai familiari per poter celebrare il funerale che si svolgerà oggi alle 16 nella chiesa del Crocifisso di Rosolini, paese originario della famiglia paterna del bambino.

Ci vorranno sessanta giorni prima di conoscere la relazione del medico legale che fornirà ulteriori elementi sulle cause della morte del piccolo. Intanto la mamma Letizia Spatola, 23 anni, e il compagno Salvatore Blanco, 32 anno, sono in carcere con l’accusa di omicidio in attesa dell’interrogatorio di garanzia. In particolare devono rispondere a vario titolo di omicidio volontario in concorso, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La tragedia poteva essere evitata? Atando a quanto emerso dalle dichiarazioni della famiglia paterna del piccolo, l’ufficio dei Servizi sociali di Rosolini era stato messo a conoscenza del caso. A seguire l’intera vicenda anche il padre naturale di Evan Giulio, Stefano Lo Piccolo, arrivato da Genova, dove si è trasferito per lavoro, una volta appresa la notizia della morte del figlioletto. Nessuno inoltre nel quartiere popolare di Santa Caterina a Rosolini si era accorto di quanto avvenisse in quella famiglia?

Dopo le nonna paterna di Evan Giulio avava notato i lividi sul corpo del piccolo. A rassicurarla però sarebbe intervenuta la madre Letizia Spatola con giustificazioni che la nonna, ancora oggi, proprio come allora, ritiene per nulla convincenti.