In 700 ballano senza mascherina, chiusa discoteca ad Alcamo

I Carabinieri dei Nas di Palermo hanno disposto la chiusura di una discoteca di Alcamo. I militari hanno sorpreso 700 ragazzi a ballare senza mascherina.

La sorpresa, durante un’attività di controllo per il rispetto delle norme anti Covid. Il blitz è stato eseguito dai Nas di Palermo e dai carabinieri di Alcamo. È stata constatata, nel mese di agosto, l’inosservanza delle norme di contenimento per la diffusione del Covid-19.

I ragazzi in pista erano 700. Dentro la discoteca non indossavano le mascherine filtranti di protezione e non rispettavano il distanziamento sociale, creando quindi un grande assembramento.

Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di discoteca per 5 giorni, con comunicazione alla competente Prefettura di Trapani.

Durante il servizio è stata accertata, anche l’attivazione abusiva di un deposito alimenti di pertinenza dell’attività. Il valore commerciale dell’attività sospesa si attesta a un milione di euro.