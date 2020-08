Riecco l’emergenza Covid e Conte studia il nuovo decreto

Passato Ferragosto è arrivato il momento fare i conti con i casi di Coronavirus e il trend sempre più in aumento. Anche in Sicila i dati non lasciano presagire nulla di buono e nuove chiusure sono allo studio delle autorità.

I dati della pandemia preoccupano in tutto il mondo e sono sempre più allarmanti anche in Italia. Solo nel corso della giornata di ieri sono stati 629 i nuovi positivi al Covid-19. Il dato più altro dal 23 maggio. In Sicilia i nuovi positivi sono stati 42.

Oggi alle 16 è in programma un vertice tra i rappresentanti delle regioni e i ministri del Governo, Boccia, Speranza e Patuanelli. Punto all’ordine del giorno è l’eventualità di disporre una nuova chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. La discussione verterà anche sulle altre misure relative agli spostamenti tra le nazioni. Sono tante le nazioni europee in cui i contagi sono in forte crescita.

Tre gioni fa, una riunione sullo stesso tema non ha prodotto alcun risultato. Impensabile nel corso del weekend di Ferragosto costringere i gestori dei locali a chiudere. Per questo governatori regionali hanno preferito andare in ordine sparso, disponendo ordinanze che peraltro hanno derogato quasi tutte a quanto previsto dall’ultimo decreto anti-Covid del 7 Agosto in cui si legge testualmente “restano sospese le attività di sale da ballo e assimilati, all’aperto o al chiuso”.

Ora il Governo Conte vorrebbe obbligare le Regioni a rispettare la norma del decreto, magari con un’ordinanza del ministro della salute Speranza che vieti espressamente di derogare alle disposizioni governative.

In Sicilia Musumeci ha emanato un’ordinanza. Sull’isola sono numerosi i cluster attivi di Coronavirus che potrebbero degenerare in focolai e i livello di allerta sono altissimi.

Preoccupa il potenziale focolaio all’interno di una casa di riposo del Ragusano. Sono 9 i positivi all’interno della struttura, tra cui 7 anziani e due operatrici.

In attesa dei nuovi dati di oggi, 16 agosto, i Governatori attendono di conoscere quanto deciso dal Governo per mettere in atto proprie ordinanze.