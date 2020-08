Contagi incontrollati in Sicilia, «Pronti a richiudere tutto»

Non si ferma la crescita dei contagi in Sicilia. Ieri si è toccato quota 42 tra cui 5 migranti. La preoccupazione di una nuova ondata è alle stelle tanto che c’è chi inizia a pianificare chiusure e restrizioni. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, lo ha detto chiaramente ieri: “Se i contagi aumentano siamo pronti a nuove chiusure”.

Oltre alla questione dei migranti, a non far dormire sonni tranquilli ai vertici istituzionali sono i focolai sparsi per la Sicilia dei contagi di ritorno. Preoccupa chi torna dall’estero, Malta, Spagna e Grecia in primis. Da oggi scatta la quarantena domiciliare obbligatoria e il tampone.

Intanto però la Sicilia ieri è stata la quarta regine per nuovi casi dopo Veneto, Lombardia e Liguria. L’isola è stata la Regione con il più alto indice di contagio in Italia, 1,40. L’aumento dei contagi è un vero e proprio campanello d’allarme.

“Non possiamo nascondere la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid- 19 in Sicilia, così come in diverse zone del Paese e d’Europa — dice Leoluca Orlando — di fronte al rischio di nuovi lutti, le autorità stanno facendo quanto necessario per limitare i contagi ma ancora una volta è essenziale il rispetto delle norme di prevenzione più basilari a partire dall’indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti. Di fronte a ulteriori contagi vi sarebbe la necessità di nuove chiusure e blocchi devastanti per la nostra economia”.

Come detto, a preoccupare sono i focolai di ritorno. In particolare quello di Ragusa dove diversi ragazzi tornati dalle vacanze risultano positivi.

L’ordinanza firmata mercoledì dal governatore Nello Musumeci prevede restrizioni per chi arriva in Sicilia da Malta, Grecia e Spagna. Intanto però c’è un’altra ordinanza, quella del ministro Speranza, che prevede tamponi entro 48 ore per chi arriva da questi paesi.

“Ci stiamo confrontando continuamente con Roma — dice l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza — noi al momento manteniamo la nostra ordinanza che prevede la quarantena per i siciliani di rientro e il solo tracciamento per i turisti che arrivano da questi paesi. Faremo una piccola correzione per aggiungere anche la Croazia. Comunque, ripeto, anche dal ministero ci dicono che possiamo agire come previsto: l’ordinanza del presidente Musumeci, prevedendo la quarantena per i siciliani di rientro, è più stringente di quella nazionale. E i turisti saranno contattati dalle nostre unità operative mediche attraverso l’app e quindi monitorati”.