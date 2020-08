Torna da Malta ed è positivo al Covid-19, rischio focolaio a Villabate

Un caso di Covid-19 a Villabate. Il contagio è stato confermato dal sindaco della città alle porte di Palermo Vincenzo Oliveri.

Già nel pomeriggio erano iniziate a circolare a Villabate le voci di un presunto caso di Covid-19. Al fine di fare chiarezza sulla vicenda, il primo cittadino, ha confermato, dopo averne avuto certezza, che Villabate è incappato in un nuovo caso di infezione da Covid-19.

Si tratta di un caso da importazione, che ha colpito una persona che ha soggiornato a Malta, dove ha contratto il virus, e che è attualmente ricoverata presso l’ospedale Civico di Palermo in terapia ordinaria non intensiva.

La persona positiva ha avuto contatti, oltre che con i propri familiari, anche con diverse persone che sono in corso di identificazione da parte del Comando della Polizia Municipale di Villabate.

Tutti saranno sottoposti a tampone oro-faringeo.

“È presto per affermare che siamo in presenza di un “focolaio” di infezione – dice il sindaco – ce lo dirà il responso dei prossimi giorni, anche se, a quanto pare, il virus di cui è portatrice la persona ricoverata al civico non ha un elevato grado di diffusività”.

Il sindaco nella sua nota ha invitato la cittadinanza a rispettare prescrizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Intanto sono ben 42 i nuovi casi di Covid in Sicilia e solo 5 di questi riguardano migranti. Tutti gli altri fanno riferimento a casi di contagio diretto.

Sono i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute ed elaborati dalla Protezione Civile.

Così in Sicilia si conferma ancora il trend in crescita dei nuovi positivi al Coronavirus secondo i dati raccolti dalla Regione Siciliana. Per fortuna si tratta di casi non gravi e di persone in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso, inoltre, è stato segnalato.