Incidente mortale a Palermo, muore Manfredi Figlia di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni, Manfredi Figlia, è morto ieri sera a Palermo in seguito a un grave incidente mortale. La tragedia si è consumata all’incrocio tra Viale Lazio e Viale Campania. Il ragazzo si trovava alla guida di uno scooter che è stato travolto da un’auto.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo di soli 14 anni era in sella a una Piaggio Vespa, quando, per cause ancora in via di accertamento, si è schiantato contro una Skoda Octavia. Il ragazzo è morto in seguito allo scontro violentissimo tra i due mezzi e dopo essere stato sbalzato sull’asfalto.

Il giovane percorreva viale Lazio, l’auto invece viale Piemonte quando è avvenuto il tragico incidente. Uno dei mezzi non avrebbe rispettato il semaforo rosso. La vittima è stata trasportata a Villa Sofia, dove è morto, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sul posto la Polizia municipale di Palermo per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente mortale che vede come vittima un giovanissimo.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti municipali della sezione Infortunistica.