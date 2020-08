Chiude in pieno agosto lo svincolo di Bagheria sulla Palermo-Catania

Chiude per due settimane lo svincolo autostradale di Bagheria lungo la Palermo-Catania. Arriva una brutta notizia per gli autisti della provincia di Palermo.

Da lunedì 17 agosto, l’Anas comunica che verranno chiuse le rampe sulla carreggiata in direzione Catania, per consentire i lavori di riqualificazione dell’area di svincolo da parte dell’amministrazione comunale di Bagheria. A partire da lunedì 17 agosto, quindi,, saranno attive limitazioni allo svincolo di Bagheria dell’autostrada A19 Palermo-Catania.

In particolare, dive l’Anas, saranno chiuse le rampe di ingresso e di uscita lungo la carreggiata in direzione Catania. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione urbanistica dell’area di svincolo da parte dell’amministrazione comunale di Bagheria.

Gli itinerari alternativi sono costituiti dagli svincoli di Villabate e Casteldaccia, dai quali è possibile connettersi a Bagheria tramite la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Ana’s ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.