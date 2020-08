Assembramenti e giovani senza mascherina, chiusi lidi e discoteche nel Palermitano

Scattano multe, sanzioni e chiusure a Palermo e in provincia a causa del mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid. I maxi controlli sono eseguiti dalla Polizia Stato in tutto il Palermitano. Sotto la lente d’ingrandimento discoteche, pub, lidi balneari.

Nel dettaglio, la Polizia di Stato di Cefalù ha sanzionato una discoteca e ne ha disposto la chiusura per 5 giorni.

Nel corso della serata si sono registrati assembramenti di clienti, tra l’altro senza mascherina e non distanziati.

Ispezioni anche a Isola delle Femmine. La Polizia del Commissariato “Mondello”, e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, dell’Asp e della Siae di Palermo hanno controllato un lido sul lungomare. L’attività è stata sospesa per 5 giorni per l’inosservanza delle misure anti-Covid. Anche qui tanti ragazzi in massa, senza dispositivi di protezione individuali e non distanziati.

Nel lido c’erano anche 13 lavoratori irregolari motivo per cui il servizio dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Palermo, ha sospeso l’attività imprenditoriale.

All’Addaura, a Palermo, i Poliziotti hanno contestato al gestore di un pub sul lungomare Cristoforo Colombo, violazioni amministrative elevando sanzioni per oltre 10.000 euro.

A Capaci la Polizia di Mondello e tecnici dell’Asp hanno controllato un esercizio commerciale dove era stato organizzato un pubblico spettacolo con l’esibizione di una band musicale trasmesso in streaming su un noto social network. Al trasgressore, che è stato segnalato alle autorità competenti per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.