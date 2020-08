Altri 42 positivi in Sicilia in 24 ore, a Palermo 8 alle Poste

Sono ben 42 i nuovi casi di Covid in Sicilia e solo 5 di questi riguardano migranti. Tutti gli altri fanno riferimento a casi di contagio diretto.

Sono i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute ed elaborati dalla Protezione Civile.

Così in Sicilia si conferma ancora il trend in crescita dei nuovi positivi al Coronavirus secondo i dati raccolti dalla Regione Siciliana. Per fortuna si tratta di casi non gravi e di persone in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso, inoltre, è stato segnalato.

I positivi al Covid sono 604 sull’isola, 556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Sono 3645 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2757 i guariti sempre da inizio emergenza.

Sono 16 i nuovi positivi in Provincia di Palermo, tra cui 4 migranti sbarcati a Lampedusa, 8 in provincia di Ragusa, 5 nel Siracusano, 4 nel catanese, 4 nel Messinese, 3 a Caltanissetta, 2 nell’Agrigentino.

A Palermo 8 persone sono risultate positive al Coronavirus all’interno del centro di smistamento della poste di via Ugo La Malfa.

Ad essere contagiati inizialmente sono stati due coniugi. Poi l’Asp ha eseguito il tampone ad altre 50 persone che lavorano nello stesso reparto di smistamento raccomandate.