Un cadavere trovato a Caronia, si teme per Viviana Parisi e il figlio

E’ ancora presto per dire che si possa trattare di Viviana Parisi. Il corpo di una donna è stato ritrovato questo pomeriggio nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, dove da giorni si cerca la donna, scomparsa con con il figlio Gioele di 4 anni. l cadavere ritrovato con pantaloncini di jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Il luogo del ritrovamento non è molto lontano dal luogo in cui la donna si sarebbe allontanata con il bambino una volta fermata l’auto sulla Palermo-Messina.

La dj Viviana Parisi, si era allontanata da Venetico lunedì mattina dicendo al marito che sarebbe andata a Milazzo. L’auto della donna è stata trovata a Caronia proprio dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere, oggi, sabato 8 agosto. La donna prima di sparire nel nulla ha avuto un piccolo incidente stradale.

Il marito, dopo la scomparsa, ha lanciato un appello sui social cercando di fare cambiare idea e pensando ad un allontanamento volontario. Nel corso delle prossime ore si saprà se il cadavere trovato nei boschi di Caronia è quello di Viviana Parisi.

Il cadavere è irriconoscibile e servirà capire se gli oggetti ritrovati accanto al corpo erano della dj torinese. Ma nella stessa zona si cerca un’altra donna. La scomparsa di una 43enne di Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia, è stata denunciata ieri dai familiari. I carabinieri stano cercando di risalire all’identità della donna trovata nei boschi di Caronia sotto l’autostrada Palermo-Messina. Nella zona quindi vengono cercate F.P. e Viviana Parisi scomparsa col figlio di 4 anni il 3 agosto scorso.

Proseguono da cinque giorni le ricerche di madre e figlio dispersi a Caronia, dopo un incidente stradale. Nella clip le battute di ricerca svolte dai Vigili del fuoco impegnati con unità cinofile e squadre a terra nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto.