“Aiuto, non respira!”, bimbo di 4 mesi muore a Palermo, aperta inchiesta

Un neonato di 4 mesi è morto all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che i genitori si sono accorti che respirava a fatica. Adesso la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il piccolo di soli 4 mesi respirava a fatica. I due genitori così ieri mattina si sono precipitati all’ospedale. Qui i medici avrebbero fatto di tutto per salvarlo. Erano troppo disperate le condizioni del neonato che non riusciva nemmeno a deglutire. Nonostante svariati tentativi di rianimarlo, non ce l’ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere.

Adesso la Procura vuole vederci chiaro e, al fine di ricostruire la vicenda, ha aperto, come atto dovuto, un’inchiesta. I pm hanno disposto l’autopsia al fine di chiarire le cause della morte del piccolo. Non sarebbero certe, infatti, le cause del decesso anche se potrebbe trattarsi del triste fenomeno della “morte in culla”.

Ieri, dopo aver appreso della tragica notizia, all’interno dell’ospedale si sarebbero registrati momenti di tensione. Tanto lo strazio e il dolore dei familiari tanto che per riportare la calma è dovuta intervenire la Polizia.

Il corpo del piccolo sarà sottoposto ad autopsia all’ospedale Civico.