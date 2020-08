La crisi del lockdown e la disperazione, a Palermo un uomo si lancia dal quarto piano

La crisi del Covid-19 lo ha portato a compiere l’estremo gesto. La tragedia è avvenuta questa notte intorno alle 5 in via Filippo Parlatore, a Palermo. Un uomo attorno ai 60 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano dello stabile dove abitava.

Secondo quento si apprende, dopo essere in disgrazia anni fa, l’uomo aveva iniziato a vendere vestiti nei mercatini rionali della provincia di Palermo, ma a causa del lockdown dell’emergenza sanitaria del Covid-19 l’attività era entrata in forte crisi che lo aveva profondamente segnato. I vicini di casa hanno sentito il tonfo dovuto alla cauta e le urla disperate dei familiari che si sono trovati davanti la cruda scena.

Sul luogo del dramma, in via Filippo Parlatore, oltre al medico legale, sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.