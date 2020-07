Palermo, due commesse di un negozio positive al Covid

Un altro caso di Covid-19 a Palermo dopo quello confermato ieri che riguardava una ragazza di 26 anni. Ad essere risultata positiva al tampone è la collega della 26enne che lavora in un negozio di animali a Palermo.

Salgono quindi a due i nuovi casi di Coronavirus a Palermo. Ieri la ragazza di 26 anni è arrivata all’ospedale Cervello accusando alcuni sintomi lievi, tra cui la perdita del gusto e del l’olfatto. Al tampone è risultata positiva. Grazie al tracciamento dei contatti, anche la collega di lavoro è stata sottoposta al test che ha dato anche in questo caso esito positivo.

Le due giovani stanno bene e le loro condizioni di salute non sarebbero preoccupanti come fanno sapere dall’ospedale palermitano.

La ragazza di 26 anni è comunque ricoverata in via precauzionale nel reparto di Malattie Infettive. La collega si trova, invece, in isolamento a casa.