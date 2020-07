Incidente mortale a Castellammare, città a lutto per Francesco Caleca

Castellammare del Golfo a lutto per il giovane Francesco Caleca. Morto il 13 luglio scorso a soli 22 anni a causa di un grave incidente mortale.

Ciccio, così era chiamata la giovane vittima, ha perso la vita in un terribile incidente stradale in via porta Fraginesi, zona Madonna delle Scale. Secondo quanto ricostruito, il ventunenne sarebbe rimasto vittima di uno scontro tra un’auto e la sua moto. Il corpo del ragazzo è stato sottoposto ad autopsia.

“Questa sera nella chiesa di San Giuseppe a Castellammare del Golfo – si legge in una nota del Comune – un momento di ricordo di Francesco Caleca, il giovane fabbro di 22 anni rimasto purtroppo vittima di un tragico incidente avvenuto il 13 luglio a porta Fraginesi, nella zona della “Madonna delle Scale”

Francesco Caleca era molto conosciuto a Castellammare del Golfo, dove era ben voluto dai tanti amici per la sua disponibilità, cordialità ed educazione.

I funerali del giovane si terranno lunedì 20 luglio, alle ore 17,30 allo stadio comunale “Giorgio Matranga” dove sono stati autorizzati al fine di mantenere le distanze e rispettare le misure anticovid

“La vita è gioia. Che la luce del nostro Francesco possa illuminare le menti dei tanti amici e di tutti i giovani perché comprendano quale dono prezioso è la vita”, hanno detto i familiari, la mamma Dina, il papà Antonio e la sorella Roberta.