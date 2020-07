È morto Giovanni Albamonte dopo un tragico tuffo all’AcquaPark di Monreale

Giovanni Albamonte è stato dichiarato cerebralmente morto. Si tratta del ragazzo di 26 anni vittima di un incidente avvenuto all’Acquapark di Monrele (Pa). Una tragedia avvenuta dopo un tuffo azzardato.

Il ragazzo, dopo giorni di agonia non ce l’ha fatta e ora i medici, con il consenso dei parenti, hanno deciso di staccare la spina che tiene ancora sotto respirazione artificiale il ragazzo.

Giovanni Albamonte, circa 90 kg di peso è caduto di testa in 90 centimetri di acqua riportando lesioni cervicali gravissime. Il dramma è avvenuto davanti agli occhi dei due figli e della moglie attoniti.

Il 26enne dopo i primi soccorsi del personale addetto del parco monrealese, era stato portato all’ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi. Poi, vista la gravità della situazione clinica, al centro di Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è rimasto in coma per tutto il tempo del ricovero fino a quando non è venuto a mancare ogni segnale celebrale. I Sanitari nel pomeriggio di oggi con molta probablità staccheranno la spina delle macchine che gli permettono la respirazione artificiale.

Il 26enne era stato protagonista, nelle scorse settimane, anche di una strana vicenda. L’uomo vive con la famiglia a Palermo, nella zona del Capo. Nei giorni scorsi si era allontano da casa per non farvi più ritorno, se non dopo diversi giorni. A casa avrebbe lasciato anche telefonino e documenti. Al suo rientro, stante le dichiarazioni dei vicini e dei parenti, non avrebbe fornito alcuna spiegazione. Secondo il personale dell’Acquapark di Monreale G. A. sarebbe stato richiamato dal servizio d’ordine più volte durante le sue acrobazie sul pallone, espressamente vietate, ma anche durante l’utilizzo degli scivoli della struttura, utilizzati in modo inappropriato.

Il quartiere del Capo di Palermo, dove il ragazzo viveva, è a lutto e sono decine i messaggi lasciati sui social da parte di chi lo conosceva. Giovanni Albamonte lascia la moglie e i figlioletti.