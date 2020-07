Temporale nel Palermitano, strade allagate e disagi

Un violento temporale si è abbattuto in provincia di Palermo causando allagamenti e disagi. Bloccate numerose strade del capoluogo siciliano a causa della grossa quantità di pioggia caduta in pochi minuti.

Dopo un violentissimo temporale il traffico di Palermo è andata in tilt. La pioggia è arrivata alle 16. Molti rioni cittadini si sono trasformati in fiumi di acqua e rifiuti. Il traffico è andato in tilt in viale Regione Siciliana, via Messina Marine e via Ugo la Malfa.

Rallentamenti per la forte pioggia lungo le autostrade Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo, soprattutto a ridosso del capoluogo.

Segnalazioni al centralino dei vigili del fuoco sono arrivate da tutta la provincia di Palermo. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate così come gli agenti della polizia e dei vigili urbani.

A Mondello, numerose persone sulla spiaggia sono fuggite per la pioggia diventata sempre più intensa.

Nel corso delle prossime ore la situazione dovrebbe tornare e migliorare dopo questa breve perturbazione. La pioggia lascerà di nuovo spazio al caldo e al sole.