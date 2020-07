Lei lo lascia e scatta la maxi rissa tra famiglie a Palermo

La maxi rissa tra famiglie è servita in via degli Agonizzanti a Palermo a causa di una discussione per un fidanzamento che non s’ha da fare. Il fidanzamento si rompe e a rompersi sono anche piatti e sedie. L’incontro che doveva servire a rimettere insieme la coppia “scoppiata”, a Palermo si è trasformato in una maxi rissa.

La fine del fidanzamento non viene accettata dalla famiglia di lui che va a chiarire con la famiglia di lei. Peccato che una parola tira l’altra, crescono i toni e dalle parole si passa ai fatti. Iniziano a volare piatti e sedie. Continua la violenza e arriva la polizia.

Se le sono date di santa ragione in via degli Agonizzanti, viuzza vicina a via Roma, a Palermo. Il fidanzamento si scioglie in modo inaspettato. Lui, giovane, è stato lasciato dalla ragazza.

Così va a casa sua chiedendo spiegazioni dell’addio. Scatta così la rissa che sfocia anche in due arresti e una persona denunciata.

Sono stati 10 minuti di sedie volanti e piatti rotti nella piccola strada vicina a via Calderai. Qui decine di curiosi hanno anche assistito alla “commedia” allertando il 112.

La Polizia è arrivata a stretto giro, faticando non poco per spegnere le intenzioni dei contendenti. Gli agenti, dopo aver riportato la situazione alla calma, hanno arrestato due persone e denunciato una terza. Intanto la movida del venerdì sera si disperdeva.

Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per raggiungere i contendenti che si sono allontanati in più direzioni e poco inclini, una volta raggiunti, ad una mite condotta.

Tra loro i poliziotti intervenuti hanno notato due contendenti più esagitati degli altri. Sono stati identificati nel fidanzato della ragazza, che si sarebbe fatto accompagnare dai suoi genitori per il chiarimento e il padre della giovane, che ha interrotto il fidanzamento. Entrambi sono stati arrestati, e il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.