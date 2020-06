Precipita un elicottero a Collesano, miracolosamente illesi pilota e copilota (VIDEO)

Un elicottero è precipitato a Collesano, in provincia di Palermo. Il velivolo secondo le prime informazioni si è schiantato contro una rupe rocciosa, colpendone le reti di contenimento. Il pilota e il copilota sarebbero rimasti illesi. Lo conferma il sindaco di Collesano Giovanni Meli.

La carcassa del velivolo è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, al fine di domare l’incendio. “I piloti sono per fortuna rimasti illesi – dice il primo cittadino si Collesano, Giovanni Meli -. Questa è la cosa più importante. Sulle dinamiche ancora non si sa nulla. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare l’incendio. Anche se l’intervento risulta difficile a causa dell’inaccessibilità del luogo. Sul posto è giunta anche la forestale, che sta valutando l’utilizzo di un canadair per domare le fiamme”.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’elicottero volava a bassa quota ma per causa ancora da accertare si è schiantato sulla montagna. Il velivolo nella sua picchiata è stato frenato dalla vegetazione. L’abitacolo non ha preso fuoco e ha permesso al pilota e al copilota di poter uscire fuori illesi.

A causa dello schianto, è rimasto ferito un operaio presente nei boschi per lavori di bonifica. L’uomo ha riportato delle escoriazioni, ma le sue condizioni di salute non preoccupano.

In seguito allo schianto dell’elicottero precipitato a Collesano è èpartito un incendio. Le fiamme sono probabilmente divampate a seguito del calore emanato dai motori che, a causa della presenza di erbacce secche, ha fatto da innesco al rogo.