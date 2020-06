Precipita elicottero a Collesano, estratto il pilota dalla lamiere (VIDEO)

A Collesano un elicottero privato è precipitato proprio sulla montagna che si trova sopra l’abitato del centro in provincia di Palermo.

Due uomini erano presenti dentro l’elicottero che sono rimasti miracolosamente in vita. I vigili del fuoco sono stati allertati per l’intervento legato all’elicottero caduto a Collesano, in contrada Croce.

L’elicottero è precipitato forse per una manovra scagliata del pilota durante alcuni lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso.

I Vigili del fuoco hanno soccorso il pilota rimasto ferito nell’impatto. Lo squadre SAF dei vigili del fuoco ha lavorato per le delicate operazioni di messa in sicurezza del velivolo precipitato.