Esulta la Sicilia, secondo giorno a contagi zero

Per il secondo giorno consecutivo zero contagi in Sicilia. Si registra però un’altra vittima per Coronavirus. La conferma arriva dal consueto bollettino della Regione Siciliana. In tutto ancora ci sono 879 persone positive.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 157.868 (+2.995 rispetto a ieri), su 134.035 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 879 (-25), 2.292 sono guarite (+24) e 276 decedute (+1).

Degli attuali 879 positivi, 63 pazienti (-4) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (-1) – mentre 816 (-21) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà domani mattina in visita ufficiale ad Agira, il Comune della provincia di Enna che per oltre un mese è rimasto “zona rossa” a seguito del contagio per il Coronavirus.

Il governatore, alle 10.30, si recherà al municipio dove ad accoglierlo ci sarà il primo cittadino Maria Gaetana Greco. A seguire, Musumeci si recherà all’ospedale di Leonforte, il presidio sanitario più vicino al centro dell’entroterra ennese oggetto del focolaio. Il presidente sarà accompagnato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza.