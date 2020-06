Covid-19, muore all’ospedale Civico un uomo

Un uomo è morto oggi all’ospedale Civico di Palermo a causa del Coronavirus. Si tratta dell’unica vittima di oggi che è stata registrata in Sicilia.

La vittima è un palermitano di 70 anni che era ricoverato da circa due mesi all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo aveva una polmonite causata dalla Covid19.

La conferma della morte dell’uomo e arrivata dall’azienda ospedaliera palermitana. L’uomo positivo all’infezione è deceduto in ospedale. E’ 37 esimo paziente morto nel capoluogo siciliano e il 276 esimo in Sicilia.

Intanto anche oggi in Sicilia non si registrano nuovi contagi. È il secondo giorno consecutivo a Contagi zero.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 157.868 (+2.995 rispetto a ieri), su 134.035 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 879 (-25), 2.292 sono guarite (+24) e 276 decedute (+1).Degli attuali 879 positivi, 63 pazienti (-4) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (-1) – mentre 816 (-21) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (4, 152, 11); Catania, 402 (21, 570, 100); Enna, 8 (1, 388, 29); Messina, 130 (21, 378, 57); Palermo, 262 (15, 281, 37); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 6 (1, 216, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).