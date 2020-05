Coronavirus, 4 nuovi contagi in Sicilia, a Palermo donna incinta in gravi condizioni

C’è anche una donna incinta tra i 4 nuovi contagi di Coronavirus confermati oggi, 25 maggio, in Sicilia. La donna è al momento ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cervello di Palermo in gravi condizioni di salute.

Nei giorni scorsi la donna è atterrata a Palermo con un volo proveniente da Londra facendo scalo a Roma. Poi i sintomi, il tampone e il ricovero in ospedale. Ora i medici valutano anche il parto cesareo per salvare l bambino che donna porta in grembo.

Intanto arriva il bollettino della Regione Siciliana sui nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 135.261 (+2.012 rispetto a ieri), su 118.208 persone: di queste sono risultate positive 3.427 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.433 (-20), 1.724 sono guarite (+23) e 270 decedute (+1). Degli attuali 1.433 positivi, 98 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 9 in terapia intensiva (0) – mentre 1.335 (-18) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

La Regione ha anche comunicato il numero di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari distribuiti fino ad oggi. Dal primo marzo a ieri, 24 maggio, sono stati consegnati oltre 18 milioni e 350mila pezzi. Il materiale è andato a strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Comuni, prefetture, forze dell’ordine, Esercito, ex Province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti.

In particolare, attraverso la Protezione civile della presidenza della Regione, sono stati distribuiti oltre undici milioni e 600mila mascherine (chirurgiche, Ffp2, Ffp3 e M95), 4 milioni e mezzo di guanti, un milione e trecentomila dispositivi tra camici, calzari, tute e cuffie. Tra gli altri materiali distribuiti anche 153mila tra occhiali e visiere, oltre 588mila tamponi e kit diagnostici e 60mila apparecchi sanitari. I dpi e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione civile nazionale, oltre che da donazioni di privati.