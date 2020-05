Infermiere dell’ospedale Cervello positivo al Covid19, tamponi a tappeto

Un infermiere del’ospedale Cervello di Palermo è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo nei giorni scorsi aveva accusato i sintomi di una leggera astenia ed è adesso sotto osservazione nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale palermitano. Il tampone è risultato positivo.

In seguito alla notizia dell’infermiere positivo al Covid-19, sono stati eseguiti i tamponi a tutti i dipendenti del reparto in cui lavora. I test sono stati eseguiti a 100 persone tra medici e sanitari. I primi 15 sono risultati negativi. La notizia è stata riportata da La Repubblica.

È il primo infermiere a Palermo che risulta positivo in una’area Covid-19 degli ospedali riuniti Villa sofia-Cervello. In Sicilia, secondo l’ultimo report epidemiologico aggiornato ai primi di aprile, sono oltre 110 gli operatori sanitari contagiati dall’inizio dell’emergenza. Gli ultimi casi all’ospedale di Biancavilla (in provincia di Catania), dove sono risultati positivi una paziente e due operatori.