Fase 2, dal 4 maggio di possono visitare i congiunti, fidanzati e parenti

Arriva il chiarimento del Governo sul termine congiunti. Adesso è stato pubblicato anche sul sito internet del governo.

“I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. Sono queste le persone che possono essere considerate congiunti.

Il chiarimento del governo è stato pubblicato tra le la faq al fine di fugare ogni dubbio su chi si potrà andare a trovare dal prossimo 4 maggio.

“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità – viene specificato -. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”. E’ quanto prevede la faq pubblicata dal governo in vista della fase 2.

Via libera quindi agli incontri tra i fidenzati a partire dal 4 maggio. In seguito alla pubblicazione del Dpcm si erano scatenate le proteste delle coppie che non riuscivano ad interpretare il termine congiunti. Il giorno seguente è arrivato il chiarimento che oggi è stato ufficializzato nelle Faq del governo.