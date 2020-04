I boss mafiosi tornano a casa, il Covid-19 fa tremare il 41bis

Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni. Si tratta di un boss mafioso considerato tra i più influenti. Era condannato per associazione mafiosa a 23 anni ma adesso è a casa a Palermo.

Lo riporta il giornale L’Espresso in un articolo a firma di Lirio Abate.

Come se non bastasse, il mafioso avrebbe anche ricevuto la concessione di uscire da casa per motivi di salute.

Non un picciotto della criminalità organizzata ma un boss che Tommaso Buscetta definiva un mafioso “valoroso”. Bonura è stato uno degli imputati del primo maxi processo.

Alla notizia della scarcerazione di Bonura adesso sì starebbero sfregando le mani anche altri mafiosi anche del calibro più elevato. Tutti chiederanno di andare a casa per il rischio Coronavirus.

“Il provvedimento, si legge su l’Espresso, fa seguito allo stato di emergenza in cui si trovano i penitenziari. E così per i mafiosi che stanno scontando la condanna, che per legge non possono usufruire di pene alternative, si aprono le porte del carcere”.

Adesso tutti i boss over 70 potrebbero andare a casa. Il giornale cita Leoluca Bagarella (che sta spingendo da tempo per avere gli arresti in casa) i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rotolo, Benedetto Santapaola e Benedetto Spera.

Non solo boss di Cosa nostra graziati dall’emergenza Coronavirus. Sarebbe già a casa su decisione della corte d’assise di Catanzaro, Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto un boss della ‘ndrangheta. Mentre attende di andare a casa anche il capomafia Benedetto “Nitto” Santapaola. Entrambi sarebbero stati considerati incompatibili con le condizioni del carcere a causa del rischio contagio da Covid-19 all’interno delle carceri in cui sono detenuti.