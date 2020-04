Monreale, scoppia incendio in villetta, è il secondo in due giorni

Un incendio ha distrutto una villetta che si trova a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Pa). Le fiamme hanno avvolto il primo piano di una palazzina che si trova nelle vicinanza della piazza principale della borgata montana.

Non è ancora chiaro come si sia potuto sviluppare il rogo. Fatto sta che una signora che viveva nell’appartamento solo per una fatalità non si trovava dentro la casa. Ha fatto in tempo ad accorgersi delle fiamme per fuggire via. La donna, una signora di circa 75 anni, è stata soccorsa in via precauzionale dagli operatori del 118.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i Vigili del Fuoco di Palermo. L’intera struttura è stata dichiarata inagibile. Sulle causa dell’incendio indagano i Carabinieri di Monreale e della stazione di san Martino delle Scale.

A San Martino delle Scale è il secondo incendio che distrugge una villetta nel giro di pochi giorni. L’11 aprile un altro rogo aveva danneggiato una villetta a Piano di Geli. In quel caso i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estinguere le fiamme partite da una catasta di legna.