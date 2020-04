Buoni spesa, ecco dove scaricare l’autocertificazione da compilare

Nella maggior parte dei Comuni è stato pubblicato il modulo di autocertificazione che consente a chi ne ha diritto di di fare richiesta del buono spesa per l’acquisto dei beni di prima necessità per l’emergenza Coronavirus.

Nella maggior parte dei casi, oltre a dati anagrafici del nucleo familiare, si deve dichiarare di non essere destinatari di reddito di cittadinanza, di reddito di inclusione, o altri benefici pubblici che comunque consentono di affrontare in serenità questa fase di difficoltà.

L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare ma è bene informarsi sull’albo pretorio comunale per leggere le indicazioni che variano comune per comune.

A Palermo i buoni spesa saranno da 100 a 300 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, incrementati di ulteriori 100 euro fino a un massimo di 400 euro. A Monreale, in provincia di Palermo, ad esempio, è stato posto un limite al patrimonio mobiliare della famiglia, che non deve superare i 6.000 euro, più altri 2.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.

Qui è possibile scaricare il modulo per richiedere i buoni spesa per i Comuni in Provincia di Palermo. Ecco i link per scaricare i moduli (Lista in aggiornamento).

Palermo – scarica modulo buoni spesa

Bagheria – scarica modulo buoni spesa

Monreale – scarica modulo buoni spesa

Carini – scarica modulo buoni spesa

Partinico – scarica modulo buoni spesa

Misilmeri – – scarica modulo buoni spesa

Termini Imerese – scarica modulo buoni spesa

Villabate – scarica modulo buoni spesa

Cefalù – scarica modulo buoni spesa

Ficarazzi – scarica modulo buoni spesa

Cinisi – scarica modulo buoni spesa

Terrasini – scarica modulo buoni spesa

Casteldaccia – scarica modulo buoni spesa

Capaci – scarica modulo buoni spesa

Belmonte Mezzagno – scarica modulo buoni spesa

Santa Flavia – -scarica modulo buoni spesa

Corleone – scarica modulo buoni spesa

Trabia – scarica modulo buoni spesa

Altofonte – scarica modulo buoni spesa

Castelbuono – scarica modulo buoni spesa

San Giuseppe Jato – scarica modulo buoni spesa

San Cipirello – scarica modulo buoni spesa