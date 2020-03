Covid-19, a Giuliana muore una persona positiva

Il Coronavirus provoca un’altra vittima e questa volta a Giuliana, in provincia di Palermo. Lo ha confermato con un triste post su Facebook il sindaco del paese Francesco Scarpinato.

“Con estrema tristezza comunichiamo che un nostro concittadino, è deceduto proprio nella mattinata odierna”, dice il primo cittadino comunicando la more di un concittadino che nei giorni scorsi è risultato positivo al tampone del Covid-19.

Si tratta di una persona molto anziana che nei giorni scorsi è stata sottoposta al tampone. Inizialmente veniva accudito e monitorato nella sua abitazione e le sue condizioni generali apparivano stabili e non particolarmente preoccupanti.

In seguito però le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale. “Stamattina – dice il sindaco -, purtroppo, il triste epilogo. L’Amministrazione e la Comunità Giulianese, si stringono affettuosamente attorno alla famiglia. La cittadinanza deve continuare ad osservare il rispetto delle disposizioni impartite, tenendo presente, oggi ancora di più, che la situazione italiana e nel mondo è drammatica. Nel nostro paese, dobbiamo continuare a stare molto attenti, evitando contatti con gli altri e non uscire di casa”.



Ieri lutto anche a Corleone. Un uomo di 55 anni è deceduto al Civico di Palermo dopo che era risultato positivo al Coronavirus. L’uomo originario di Corleone viveva a Palermo ed era un dipendente dell’Eni. È deceduto di ieri pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva del Civico. Era ricoverato da qualche giorno in gravi condizioni. Anche la compagna dell’uomo è ricoverata per Coronavirus. Una settimana prima di entrare in ospedale sia lui che la donna avevano accusato i primi sintomi e avevano contattato il medico curante.