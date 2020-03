In Sicilia sei pazienti guariti clinicamente dal Covid-19 trattati con il Tocilizumab

In Sicilia sei pazienti che avevano contratto il Coronavirus e che sono stati trattati con Tocilizumab, farmaco per l’artrite reumatoide, sono guariti e sono stati dimessi. È accaduto nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa. I Pazienti sono stati dimessi “perche’ guariti clinicamente dal Covid-19”.

La notizia è stata verificata ed è stata data dal direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, nel corso di una conferenza stampa via web assieme al sindaco di Siracusa, Francesco Italia. È stato riferito che i sei pazienti sono stati sottoposti alle terapie secondo il protocollo disposto dall’assessorato regionale della Salute e sono tornati a casa.

Una buona notizia è quella dei sei pazienti dell’ospedale di Siracusa guariti grazie al farmaco per l’artrite ma che non deve fare abbassare la guardia. I casi in Sicilia di persone positive al Covid-19 sono, infatti, ancora in netto aumento.