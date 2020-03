Servizio di Leonardo del 2015 sul Coronavirus, la fake news gira in rete

Tanti esperti hanno già asserito che il virus non è stato creato in laboratorio

Fake news ai tempi del Covid-19. Ora gira in rete anche un video della trasmissione di approfondimento scientifico Tgr Leonardo in cui si parla di un virus che sarebbe stato creato in Cina nel 2015.

Una bufala che sta girando sulle bacheche non è il video in sé ma quanto viene sostenuto dalla gente che collega il Covid-19 al virus di cui si parla nel servizio.

Il servizio del Tgr Leonardo tratta della creazione di una sorta di supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Il conduttore Daniele Cerrato e spiega nel servizio quale è stato il processo per la creazione del virus ma per chi ha seguito bene la vicenda del non si tratta del Sars-cov-2.

La conferma arriva della fake news che gira tra gli internauti arriva dalla redazione del Tgr Leonardo. I giornalisti hanno specificato che il servizio del 2015 è frutto di “una ricerca che noi trovammo 4 anni fa su agenzie scientifiche internazionali.

È difficile trovare un collegamento tra il virus di cui parla nel servizio e IL Covid-19. Il mistero potrà essere svelato solo da esperti.

Fatto sta che, dice la redazione di Leonardo, è uscito due giorni fa uno studio sistematico delle sequenze genetiche di SARS-CoV-2 (Andersen KG et al. Nature Medicine 2020) che dimostra senza ombra di dubbio che il virus ha una origine naturale e zoonotica (da animali, ed in particolare pipistrelli e pangolini), per cui la storia del virus ‘creato’ in laboratorio si conferma una bufala colossale.

La tesi è smontata anche da autorevoli ricercatori come Guido Silvestri e Pier Luigi Lopalco, che hanno negato la teoria del nuovo coronavirus creato in laboratorio.

C’è da dire anche, come viene sottolineato su Open.online, che nessuno degli esperti che hanno studiato il genoma del Sars-cov-2 lo ha identificato con il virus del 2015 di cui parla TGR Leonardo.

Viene così smontata un’altra fake news sul Coronavirus secondo cui il Covid-19 sarebbe stato creato in un laboratorio in Cina da pipistrelli.