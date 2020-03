Il cuore grande di Teresa Mannino per l’ospedale Ingrassia, Palermo è generosità

Si moltiplicano i gesti di solidarietà rivolti a medici e infermieri degli ospedali della Provincia di Palermo. Tra questi c’è anche quello di Teresa Mannino, celebre comica palermitana.

Teresa Mannino è scesa in campo per aiutare l’ospedale G. Ingrassia, che si trova nel quartiere Mezzomonreale, a Palermo. L’artista palermitana ha donato a medici e al personale sanitario dell’ospedale Ingrassia dieci kit composti da mascherine FFp3, calzari, copricapo, tute, guanti e disinfettante per le mani. Un gesto di grande generosità da parte di una palermitana doc. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Quando c’è da aiutare gli artisti siciliani non si tirano indietro. Nei giorni scorsi anche Ficarra e Picone, assieme a Stefania Petyx e Pif, hanno donato, tramite la onlus Maredolce, un ventilatore polmonare al reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Palermo.

Ma non solo i personaggi dello spettacolo scendono in campo per combattere il Coronavirus. Ieri invece sono state consegnate dall’associazione cinese Beijingone hearth sphere charity foundation 1470 mascherine con il filtro N95. È stata una palermitana, che ha deciso di restare anonima, a mettere in contatto l’organizzazione cinese con l’ospedale. Nei prossimi giorni l’associazione recapiterà un altro carico con un migliaio di visiere che serviranno per proteggere gli occhi di medici e infermieri dal contagio.

Questa mattina un imprenditore ha donato ai sanitari del 118 di Palermo alcune tute per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Giuseppe lo Piccolo ha comprato 10 tute di tute categoria 3, che hanno consentito ad alcuni equipaggi di poter intervenire al personale delle ambulanze in sicurezza nel trasferimento dei pazienti sospetti o positivi al Coronavirus.

E ancora solidarietà a Palermo. La Polizia di Stato, attraverso il Gabinetto regionale per la Sicilia orientale della Scientifica, ha donato 500 tute che verranno usate per la protezione individuale dei sanitari impegnati negli ospedali siciliani. Si tratta degli stessi dispositivi adoperati durante le investigazioni dagli agenti della Polizia scientifica.