Coronavirus, fuga da Milano, in arrivo il treno e Musumeci annuncia rigidi controlli

Questa notte è iniziato un altro esodo dalla Lombardia verso le regioni del Sud tra cui la Sicilia. Sul web e sui social sono state migliaia le proteste da parte di cittadini che temono una nuova ondata di contagi di Coronavirus.

Ora il Governatore della Regione Siciliana, informato dell’arrivo di un treno carico di passeggeri provenienti dalla Lombardia in Sicilia, ha deciso di prendere seri provvedimenti.

“Ho appena sentito e concordato con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e con il prefetto di Messina Carmela Librizzi le urgenti iniziative per i necessari controlli sanitari sulle centinaia di passeggeri in arrivo dal Nord”, fa sapere Musumeci.

I passeggeri saranno controllati una ad uno e saranno tutti messi in quarantena una volta giunti in Sicilia. “Ho anche dato disposizione ai servizi sanitari regionali, d’intesa con l’assessore Ruggero Razza, ed alla nostra Protezione civile di verificare la provenienza dei passeggeri e il loro stato di salute”.

Allertate anche le guardie del Corpo forestale, che stanno convergendo su Messina. “Serve la prudenza e la collaborazione di tutti, specie di chi è in arrivo. Non possiamo vanificare lo sforzo ed il sacrificio che sta compiendo in questi giorni la comunità siciliana”.