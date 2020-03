Aprono tre hotel di lusso in Sicilia, pronti 109 posto di lavoro

Sono almeno 109 le assunzioni in previsione dell’apertura di tre importanti hotel di lusso a Palermo, Siracusa e Teormina della catena Luxury Private Properties.

La nota catena alberghiera ha deciso di puntare sull’isola dove aprirà tre nuovi algerghi a 5 stelle.

Con un investimento pari a 10,54 milioni di euro, la Luxury Private Properties ha recentemente acquistato a Palermo la proprietà dell’Hotel Des Etrangers, promettendo nuove assunzioni in vista della riqualificazione della struttura.

L’area, dislocata nel centro della città, passerà da 4 a 5 stelle e verrà creata anche un’ampia area benessere.

L’investimento complessivo in Sicilia – dove il Gruppo possiede già altri due alberghi a Siracusa e a Taormina – è pari 34 milioni di euro.

Il piano prevede, infatti, a Siracusa l’innalzamento di categoria del complesso alberghiero Des Etrangers, a Taormina la nascita di una nuova struttura 5 stelle, denominata Basileion.

Saranno in totale 109 i nuovi posti di lavoro, di cui 44 a Palermo, 40 a Siracusa e 25 a Taormina.

Per inviare il curriculum, suggeriscono gli esperti di ClikLavoro, è necessario monitorare la pagina dedicata alle selezioni della catena alberghiera per consultare quelle già attive e per inoltrare le candidature non appena saranno disponibili le nuove.