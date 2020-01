Uomo nudo semina il panico a Erice, fermato da Carabinieri e 118

Un uomo affetto da evidenti problemi psichici questa mattina ha seminato il panico per le strade di Erice in provincia di Trapani. Sono tante le persone che hanno assistito, attoniti, alla scena che si è consumata in via Marconi.

Sono due i video che circolano in rete, che non mostriamo per rispetto nei confronti della persona che soffre di problemi psichici e che ritraggono i momenti di una colluttazione tra l’uomo e i carabinieri. L’uomo senza vestiti addosso, completamente nudo, ha colpito ripetutamente un militare che cercava di fermarlo. La vicenda si è consumata a Erice alle 12.30 di questa mattina ma già alle 6, in via Palermo, c’era stato il primo avvistamento dell’uomo nudo.

Per fermare l’incursione dell’uomo sono intervenuti i Carabinieri i quali, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Per i Carabinieri è stato richiesto l’intervento dei sanitari del Pronto Soccorso. L’uomo, invece, è stato trasportato all’ospedale “Sant’Antonio Abate” dove ora risulterebbe ricoverato nel reparto di psichiatria.

Il video dell’uomo nudo a Erice sta spopolando sui social ma sono in tanti a pensare che sarebbe giusto rimuoverlo nel rispetto di una persona che non sta bene.