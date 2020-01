Due fidanzati siciliani diventano star di Pornhub, sono Danika e Steve Mori

Lui è di Siracusa, lei preferisce non svelare il paesino di origine

Due fidanzati siciliani stanno diventando due star del business del porno mondiale. Sono Federica e Srafano, in arte Danika e Steve Mori.

Lui è di Siracusa, lei di un paesino siciliano che preferisce non svelare.

I due stanno letteralmente spopolando sui siti erotici mondiali. Dopo aver caricato il loro primo video, adesso sono delle vere e proprie star del settore.

Federica e Stefano, alias Danika e Steve Mori, sono due ragazzi siciliani originari della Sicilia, hanno 29 anni lei e 30 lui. È stato il 2016 l’anno in cui hanno deciso di dare vita a un canale sul sito Pornhub.com e in soli 15 giorni sono riusciti a superare le 16 milioni di visualizzazioni. Un successo inaspettato che li ha spinti a continuare sull’onda del successo. Ora per i due “porhubers” siciliani è un vero e proprio business.

Da quattro anni i due ragazzi pubblicano video in cui non lasciano nulla all’immaginazione scalando la classifica del sito numero 1 dei contenuti per adulti. Ora contano migliaia di iscritti e Danika si è aggiudicata ben due Pornhub Awards.

Non sono state poche le critiche ai due ragazzi siciliano. Federica ha confessato di avere avuto numerosi problemi nel suo paese e soprattutto con la sua famiglia che non è riuscita ad accettare il lavoro svolto dalla giovane. “Adesso – racconta Danika – , è tutto superato. E la loro vita, privata e in rete, va a gonfie vele” .

Oggi i due vivono in Spagna, paese dalla cultura e dalla mentalità più aperta.

La loro storia, oltre che attirare visitatori e denaro sul sito per cui producono contenuti, sta attirando anche la curiosità della stampa: sono già stati protagonisti di un servizio su Fanpage e più recentemente sono stati ospiti di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay.