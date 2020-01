La Sicilia eletta dal New York Times meta turistica del 2020

Il New York Times incorona la Sicilia tra le mete del 2020 e prevede un aumento delle presenze turistiche americane sull’isola.

Se la Sicilia totalizzerà nel 2020 un’impennata delle presenze turistiche, il merito sarà anche del quotidiano di New York.

Il giornale New York Times ha inserito la Sicilia, con il Molise e Urbino tra le e 52 destinazioni da visitare nel 2020.

Così tra Tokyo, le Bahamas, la Groenlandia, e altre mete da sogno spicca il nome della Sicilia.

Il New York Times incorona la Sicilia è la sceglie per la sostenibilità da un lato e la spinta della storia dall’altro, in un momento in cui l’industria turistica comincia a interrogarsi sulle conseguenze dei viaggi per la sopravvivenza del pianeta.

La Sicilia sarà tra le regioni italiane da visitare nel 2020, stando a quanto pubblicato dal New York Times.

Il fatto che in Sicilia si stia iniziando a concentrarsi sul turismo sostenibile è la ragione della scelta del giornale americano oltre alle sue tradizioni culinarie e alla presenza del vulcano Etna.

Citate dagli esperti in viaggi del New York Times sono iniziative come EtnAmbiente lanciata nel 2019 – un’app che aiuta locali e turisti a fotografare e denunciare l’inquinamento – o la Food Heritage Association che celebra gli ingredienti tipici della cucina siciliana.

Per il 2020 quindi gli operatori turistici iniziano a scaldare i motori anche grazie al riconoscimento arrivato da un altro importante giornale americano. Anche Forbes ha menzionato la Sicilia tra le mete turistiche del 2020.

“Sustainable rebirth and culinary

heritage on a volcanic island”, si legge sul New York Times che piazza la Sicilia come settima destinazione top mondiale.