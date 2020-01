Tragico incidente sulla Palermo-Mazara, muore Giuseppe Brignone di Pantelleria

Un’altra tragedia oggi in Sicilia. Nel corso di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo (entrambi nel Trapanese), è morto Giuseppe Brignone, di 73 anni, di Pantelleria.

L’uomo ha perso la vita dopo che è finito contro un muretto mentre si trovava a bordo della sua automobile.

La vittima, che viaggiava su una Toyota Yaris, secondo le prime ricostruzioni ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, andandosi poi a schiantare. Nel violento impatto è rimasta gravemente ferita la moglie, G.F. 76 anni, in macchina con lui. La donna è stata ricoverata nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due corpi dall’utilitaria. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione del capoluogo siciliano. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Questa mattina a Villabate, lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento sono morti due uomini in seguito a un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due auto (leggi qui).