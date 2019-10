Scia di sangue in Sicilia, 5 morti e 4 feriti: a Catania muoiono 4 giovani

Sembra un bollettino di guerra quello che viene fuori dalle strade siciliane. A Catania sono morti 4 giovani nel corso di un incidente stradale, a Marsala è rimasta coinvolta un’intera famiglia e a Palermo è rimasto gravemente ferito un ragazzo a bordo di una moto.

Questa mattina, attorno, alle 5 hanno perso la vita nel Catanese 4 persone tutte giovanissime. L’incidente mortale si è verificato in maniera autonoma e ha visto coinvolta un’auto sulla quale viaggiavano i quattro giovani, due ragazze e due ragazzi. Il sinistro mortale è avvenuto sulla strada statale 121 Catania Paternò nei pressi di Piano Tavola a Belpasso. L’auto, una Seat Leon, si sarebbe schiantata contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale, nello stesso punto dove qualche giorno fa aveva perso la vita un uomo di 65 anni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi in corso e il personale dell’Anas“

Come riporta la stampa locale e stando alle foto che stanno circolando in rete, la macchina è stata completamente distrutta. Addirittura la parte posteriore si sarebbe spezzata dal resto, andando a finire sulla limitrofa linea ferrata della Ferrovia Circumetnea.

I corpi dei quattro giovani sono stati sbalzati via dall’auto e disseminati per la strada. Ai soccorritori giunti sul posto si è presentato uno scenario apocalittico. Ad intervenire, carabinieri, vigili del fuoco e personale medico del 118.

Un altro grave incidente si è verificato ieri pomeriggio a Marsala, in contrada San Filippo e Giacomo tra una Lancia e una Mercedes. Un’automobile ha invaso la corsia opposta nei pressi di una curva. Sulla Lancia si trovava un’intera famiglia: padre, madre e due bambine.

Il padre, Salvatore Nuccio di 42 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Marsala, è deceduto questa mattina. Alla figlia più piccola invece è stato riscontrato un trauma cranico con emorragia cerebrale per cui è apparso necessario il trasferimento a Palermo. L’altra bimba ha invece riportato alcune fratture. Dopo essere stata stabilizzata, è stata ricoverata anche lei a Palermo. La madre infine si trova ancora a Marsala e con fratture multiple.

A Palermo, in via Regione Sicilia, all’altezza del ponte di via Belgio, un giovane palermitano di 25 anno del quartiere Pallavicino si è schiantato in seguito ad una violenta caduta mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane ora si trova ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.