Costa Crociere assume a Palermo, il 10 ottobre recruiting day sulla Costa Diadema

Costa Crociera assume personale a Palermo. Sono 85 i posti di lavoro disponibili e che saranno offerti nel corso di una giornata di selezioni che si svolgerà a Palermo il 10 ottobre. Così la compagnia di navigazione che offre crociere in giro per il mondo dà l’opportunità di lavorare a bordo delle navi della propria flotta. Le selezioni dei avverranno nel corso di un recruiting day che si svolgerà il prossimo giovedì 10 ottobre a Palermo, a bordo di Costa Diadema.

Il recruiting day di Palermo si rivolge a persone che hanno già esperienza maturata nel settore, con assunzione diretta per chi avrà superato con successo le selezioni. In particolare, Costa Crociere si pone l’obiettivo di assumere le seguenti figure: 2 chef pasticceri; 8 capi partita pasticceri; 10 demi chef pasticceri; 3 casari; 10 addetti alle escursioni di terra; 12 animatori; 15 animatori per bambini; 3 baby sitter per bambini di età inferiore ai 3 anni; 4 istruttori sportivi; 6 responsabili dell’accoglienza; 3 international host/hostess di lingua francese; 3 international host/hostess di lingua tedesca; 1 international host/hostess di lingua inglese; 5 fotografi. I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. La certificazione«Basic Safety Training», necessaria per lavorare a bordo, è a carico dei candidati.

Per partecipare al recruiting day i candidati dovranno inviare il proprio curriculum e completare il percorso di selezione che comprende un primo colloquio (telefonico) e un test online. Il programma della giornata di giovedì 10 ottobre inizia alle ore 8, con appuntamento sottobordo per la registrazione; successivamente ci sarà il Welcome on board con il Capitano, l’Hotel Director e l’HR Director; i colloqui inizieranno alle 10, con sbarco di tutti i candidati previsto per le ore 15.

Per avere ulteriori informazioni sui recruiting day di Palermo e inviare la propria candidatura basta consultare il sito: https://inrecruiting. intervieweb.it/ costacrocierespa/it/career oppure il sito di “Lavoro Turismo”, partner che sta supportando Costa per l’organizzazione di questi eventi: http://jobday.lavoroturismo. it/costa-recruiting-day- onboard.